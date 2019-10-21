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Оккупация трех областей: когда Путин пойдет на захват Украины

21.10.2019 17:20
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Оккупация трех областей: когда Путин пойдет на захват Украины

В 2020 году президент РФ Владимир Путин может пойти на полномасштабное вторжение в Украину и захват трех областей, заявил известный журналист и публицист Виталий Портников.

По его словам, в Кремле рассматривают так называемый "минимальный сценарий" по отношению к Украине, передает Главред.

"Есть сценарий "минимум": это оккупация Харьковской, Донецкой и Луганской областей полностью 2020 года... Поэтому совершенно очевидно, что оккупация Харьковской области, с ее военным потенциалом, с ее оборонной промышленностью, является важной предпосылкой для дальнейшей оккупации Украины в будущем", – подчеркнул Портников в эфире канала Эспрессо.

По его мнению, цель Путина остается неизменной – если не полное поглощение Украины, то хотя бы полное подчинение так называемой "Новороссии" в пределах восточных и южных областей Украины.

https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Путин, война, оккупация, захват
 
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