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Оккупация трех областей: когда Путин пойдет на захват Украины
В 2020 году президент РФ Владимир Путин может пойти на полномасштабное вторжение в Украину и захват трех областей, заявил известный журналист и публицист Виталий Портников.
По его словам, в Кремле рассматривают так называемый "минимальный сценарий" по отношению к Украине, передает Главред.
"Есть сценарий "минимум": это оккупация Харьковской, Донецкой и Луганской областей полностью 2020 года... Поэтому совершенно очевидно, что оккупация Харьковской области, с ее военным потенциалом, с ее оборонной промышленностью, является важной предпосылкой для дальнейшей оккупации Украины в будущем", – подчеркнул Портников в эфире канала Эспрессо.
По его мнению, цель Путина остается неизменной – если не полное поглощение Украины, то хотя бы полное подчинение так называемой "Новороссии" в пределах восточных и южных областей Украины.
Теги: Донбасс, Путин, война, оккупация, захват
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