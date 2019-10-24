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Украинцы, получающие субсидию, будут платить за коммуналку по-другому
Украинцы, которые получают субсидию, будут больше платить за коммунальные услуги. Об этом свидетельствует постановление Кабмина №878 от 20 октября 2019 года, которое обнародовала "Лига Закон".
Сейчас, согласно постановлению правительства №1156 от 27 июля 1998 года, размер расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение бытового топлива при предоставлении жилищной субсидии составляет 15% от среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.
Своим постановлением №878 от 20 октября 2019 года Кабинет министров увеличивает размер обязательного платежа для домохозяйств, получающих жилищную субсидию, до 20% от среднемесячного совокупного дохода домохозяйства. Изменения вступят в силу с мая 2020 года.
Таким образом, если сумма коммунальных услуг составляет, к примеру, два месяца подряд ровно 2000 гривен, то до изменения субсидиант платил 300 гривен (15% от стоимости), а после нового постановления Кабмина придется выложить из кармана 400 гривен (20% от стоимости). Таким образом фактическое повышение составит треть (400/300 = 1,33 или рост на 33%) от предыдущей платежки у субсидианта.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, субсидия, коммунальные услуги
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