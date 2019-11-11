Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Нафтогаз установил самую низкую за четыре года цену на газ

11.11.2019 20:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Нафтогаз установил самую низкую за четыре года цену на газ

В ноябре цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на регулируемых условиях (ПСО), составит 4 899,00 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов). Это самая низкая с 2016 года цена на газ для населения в ноябре.

Об этом сообщает официальный сайт компании. 

При этом, если сравнивать с октябрем, цена вырастет на 14,65%.

В этом месяце регулируемая цена газа оказалась выше, чем цена на условиях предложения от Нафтогаза «Газовый запас» (4 874,42 грн за тысячу кубометров), поэтому потребители, которые воспользовались этим предложением, сэкономят свои средства. Если потребитель не использует за зимний сезон весь предоплаченный объем, остаток средств вернется ему на счет в полном объеме.

Напомним, цена газа для населения в Украине сейчас определяется по формуле, которая отображает рыночные цены с двухмесячным отставанием. Формула содержится в постановлении КМУ от 03.04.2019 № 293 и действует до конца 2019 года.

 



Теги: Украина, цена, Нафтогаз, тариф, население
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх