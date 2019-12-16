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Зеленский предложил свою версию децентрализации

16.12.2019 17:19
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Зеленский предложил свою версию децентрализации

Сегодня, 16 декабря, был опубликован текст законопроекта о децентрализации, который внес в Раду на прошлой неделе президент Украины. Владимир Зеленский предлагает внести изменения в Конституцию, которые меняют территориальное устройство страны.

Согласно законопроекту, вместо районов появляются округа. Из Конституции убирается конкретный перечень областей. Вместо них появляется пункт, что порядок создания, изменения границ и переименования областей, округов и громад определяется отдельным законом. 

Отметим, что в законопроекте нет ничего об особом статусе Донбасса. Хотя заявления о том, что этого можно ожидать, звучали из уст украинских официальных лиц.

 


По материалам: https://www.ukrnews24.net/

Теги: Украина, Владимир Зеленский, Конституция, изменение, Верховная Рада, децентрализация
 
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