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На Закарпатье госпитализировали мужчину, контактировавшего с китайцем из Уханя
На Закарпатье в областную инфекционную больницу попал житель села Дедово. Известно, что мужчина был болен острым респираторным заболеванием, в частности имел повышенную температуру. Перед этим в течение 21 дня он контактировал с гражданином Китая в венгерском Ниредьгазе, сообщает Телеканала новостей "24".
Сейчас в инфекционной больнице готовят специальный бокс для приема больного. Также его должны проверять на коронавирус.
Известно, что этот человек родился в 1985 году. В Будапеште он работает на китайца. Последний – родом из провинции Хубэй, столица которой Ухань является эпицентром заражения коронавирус. Месяц назад работодатель украинца вернулся со своей родины.
В случае, если заболевание коронавирусом подтвердится, пока неизвестно, какие будут дальнейшие действия. Ведь мужчина еще контактировал со многими людьми и врачами. Кроме того, тест-систем на выявление коронавируса в Закарпатье пока нет. Их только накануне привезли в Киев.
Теги: вирус, Закарпатье, госпитализация, COVID-19
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