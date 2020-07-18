Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 июля

18.07.2020 11:00

За минувшие сутки в Украине выявили 847 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав, передает Корреспондент.net.

В стране четвертый день подряд фиксируется свыше 800 заражений коронавирусом. Так, в пятницу сообщалось о 809 новых инфицированных, в четверг – о 848, а в среду – о 836.

За последние сутки больше всего новых случаев выявили во Львовской области (137), Киеве (108) и Ивано-Франковской области (76).

Общее число зараженных в Украине достигло 58 111. При этом за сутки выздоровели 756 человек – всего 30 525 с начала пандемии.

Также за последние 22 часа скончался 21 пациент с коронавирусом. Количество жертв пандемии в Украине теперь составляет 1 477.

Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:

Винницкая область - 2271 (+18)

Волынская область - 3219 (31)

Днепропетровская область - 1183 (+9)

Донецкая область - 791 (10)

Житомирская область - 1584 (+4)

Закарпатская область - 4318 (+89)

Запорожская область - 665 (7)

Ивано-Франковская область - 3385 (+76)

Кировоградская область - 677 (0)

Киев - 6797 (+108)

Киевская область - 3229 (45)

Львовская область - 7891 (+137)

Луганская область - 105 (+5)

Николаевская область - 510 (+6)

Одесская область - 2492 (+57)

Полтавская область - 348 (+1)

Ровенская область - 5015 (+75)

Сумская область - 355 (+3)

Тернопольская область - 2394 (+36)

Харьковская область - 2971 (+62)

Херсонская область - 209 (+2)

Хмельницкая область - 963 (+21)

Черновицкая область - 5289 (27)

Черкасская область - 818 (+18)

Черниговская область - 632 (0).