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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 июля
За минувшие сутки в Украине выявили 847 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав, передает Корреспондент.net.
В стране четвертый день подряд фиксируется свыше 800 заражений коронавирусом. Так, в пятницу сообщалось о 809 новых инфицированных, в четверг – о 848, а в среду – о 836.
За последние сутки больше всего новых случаев выявили во Львовской области (137), Киеве (108) и Ивано-Франковской области (76).
Общее число зараженных в Украине достигло 58 111. При этом за сутки выздоровели 756 человек – всего 30 525 с начала пандемии.
Также за последние 22 часа скончался 21 пациент с коронавирусом. Количество жертв пандемии в Украине теперь составляет 1 477.
Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:
Винницкая область - 2271 (+18)
Волынская область - 3219 (31)
Днепропетровская область - 1183 (+9)
Донецкая область - 791 (10)
Житомирская область - 1584 (+4)
Закарпатская область - 4318 (+89)
Запорожская область - 665 (7)
Ивано-Франковская область - 3385 (+76)
Кировоградская область - 677 (0)
Киев - 6797 (+108)
Киевская область - 3229 (45)
Львовская область - 7891 (+137)
Луганская область - 105 (+5)
Николаевская область - 510 (+6)
Одесская область - 2492 (+57)
Полтавская область - 348 (+1)
Ровенская область - 5015 (+75)
Сумская область - 355 (+3)
Тернопольская область - 2394 (+36)
Харьковская область - 2971 (+62)
Херсонская область - 209 (+2)
Хмельницкая область - 963 (+21)
Черновицкая область - 5289 (27)
Черкасская область - 818 (+18)
Черниговская область - 632 (0).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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