В Кабмине назвали причины авиакатастрофы АН-26 в Чугуеве

28.10.2020 16:00

Правительственная комиссия по расследованию катастрофы АН-26 установила причины аварии, в результате которой погибли курсанты. Об этом заявил глава комиссии, вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский на заседании правительства, передает РБК-Украина.

По его словам, главными причинами аварии стали отсутствие действенного контроля за организацией полетов со стороны должностных лиц Харьковского национального университета воздушных сил имени Кожедуба, системные нарушения правил полетов в университете.

Уруский назвал 6 опасных факторов, которые привели к аварии самолета:

отказ системы ПРТ-24 из системы управления левого двигателя, что в 20 часов 36 минут 5 секунд повлекло возникновение особой ситуации,

после установления горизонтального полета экипажем не была выровнена тяга левого и правого двигателей,

выпуск экипажем закрылков на этапе захода на посадку в положение 38 градусов,

несвоевременный перевод самолета на снижение и ошибочное построение траектории снижения, попытка как можно быстрее выйти на глиссаду вместо снижения с выходом на начало взлетно-посадочной полосы,

искусственное создание несимметричности тяги главной установки,

неустранение скольжения.

Также причинами являются недостаточная профессиональная подготовка экипажа к особым ситуациям, взлет конвейером (выполнялся 6 полетов подряд), отказ системы управления двигателя, нарушение плановой таблицы полетов.