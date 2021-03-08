Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 марта

08.03.2021 10:00

Суточный прирост случаев коронавируса снижается в Украине три дня подряд. Если 5 марта было более 10 тысяч новых заболевших, то 8 марта - 5572. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Днем ранее выявили свыше 7 тысяч больных, а до того - более 9 тысяч.

Как сообщается, за минувшие сутки госпитализированы 2136 заболевших. При этом 1734 человека выздоровели, а 106 - умерли.

За сутки проведено 23 227 тестирований (в том числе методом ПЦР - 15115, методом ИФА - 2011, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 6101). Днем ранее - 46 304.

За все время пандемии в Украини:

заболели - 1406800 человек;

выздоровели - 1198254 пациентов;

летальних случаев - 27128;

проведено ПЦР-тестов - 7141341.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (578), Житомирской (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях.

Суточный прирост по регионам:

Киев - 286

Винницкая область - 578

Волынская область - 83

Днепропетровская область - 212

Донецкая область - 92

Житомирская область - 570

Закарпатская область - 307

Запорожская область - 58

Ивано-Франковская область - 508

Киевская область - 351

Кировоградская область - 4

Луганская область - 10

Львовская область - 507

Николаевская область - 220

Одесская область - 298

Полтавская область - 94

Ровенская область - 62

Сумская область - 139

Тернопольская область - 236

Харьковская область - 184

Херсонская область - 34

Хмельницкая область - 166

Черкасская область - 86

Черновицкая область - 447

Черниговская область - 40.