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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 марта
Суточный прирост случаев коронавируса снижается в Украине три дня подряд. Если 5 марта было более 10 тысяч новых заболевших, то 8 марта - 5572. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Днем ранее выявили свыше 7 тысяч больных, а до того - более 9 тысяч.
Как сообщается, за минувшие сутки госпитализированы 2136 заболевших. При этом 1734 человека выздоровели, а 106 - умерли.
За сутки проведено 23 227 тестирований (в том числе методом ПЦР - 15115, методом ИФА - 2011, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 6101). Днем ранее - 46 304.
За все время пандемии в Украини:
заболели - 1406800 человек;
выздоровели - 1198254 пациентов;
летальних случаев - 27128;
проведено ПЦР-тестов - 7141341.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (578), Житомирской (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях.
Суточный прирост по регионам:
Киев - 286
Винницкая область - 578
Волынская область - 83
Днепропетровская область - 212
Донецкая область - 92
Житомирская область - 570
Закарпатская область - 307
Запорожская область - 58
Ивано-Франковская область - 508
Киевская область - 351
Кировоградская область - 4
Луганская область - 10
Львовская область - 507
Николаевская область - 220
Одесская область - 298
Полтавская область - 94
Ровенская область - 62
Сумская область - 139
Тернопольская область - 236
Харьковская область - 184
Херсонская область - 34
Хмельницкая область - 166
Черкасская область - 86
Черновицкая область - 447
Черниговская область - 40.
Теги: статистика, область, COVID-19
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