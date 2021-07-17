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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 июля

17.07.2021 13:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 июля

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 591 новый случай коронавируса COVID-19, сообщает Минздрав в субботу, 17 июля.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 438 человек;
летальных случаев - 16;
выздоровели - 676 человек;
За сутки протестировано: методом ПЦР - 18006 человек, методом ИФА - 8718 человек, экспресс-тестами - 14648 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2244196 человек;
выздоровели - 2180957 человек;
летальных случаев - 52 718;
проведения ПЦР-тестов - 11138052.
Статистика коронавируса в регионах:
Киев – 171 случай;
Винницкая область – 21 случай;
Волынская область – 1 случай;
Днепропетровская область – 40 случаев;
Донецкая область – 26 случаев;
Житомирская область – 11 случаев;
Закарпатская область – 2 случая;
Запорожская область – 30 случаев;
Ивано-Франковская область – 10 случаев;
Киевская область – 33 случая;
Кировоградская область – 3 случая;
Луганская область – 12 случаев;
Львовская область – 24 случая;
Николаевская область – 10 случаев;
Одесская область – 60 случаев;
Полтавская область – 7 случаи;
Ровненская область – 7 случаев;
Сумская область – 17 случаев;
Тернопольская область – 2 случая;
Харьковская область – 35 случаев;
Херсонская область – 21 случай;
Хмельницкая область – 5 случаев;
Черкасская область – 21 случай;
Черновицкая область – 9 случаев;
Черниговская область – 13 случаев.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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