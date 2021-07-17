Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 июля

17.07.2021 13:00

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 591 новый случай коронавируса COVID-19, сообщает Минздрав в субботу, 17 июля.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 438 человек;

летальных случаев - 16;

выздоровели - 676 человек;

За сутки протестировано: методом ПЦР - 18006 человек, методом ИФА - 8718 человек, экспресс-тестами - 14648 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2244196 человек;

выздоровели - 2180957 человек;

летальных случаев - 52 718;

проведения ПЦР-тестов - 11138052.

Статистика коронавируса в регионах:

Киев – 171 случай;

Винницкая область – 21 случай;

Волынская область – 1 случай;

Днепропетровская область – 40 случаев;

Донецкая область – 26 случаев;

Житомирская область – 11 случаев;

Закарпатская область – 2 случая;

Запорожская область – 30 случаев;

Ивано-Франковская область – 10 случаев;

Киевская область – 33 случая;

Кировоградская область – 3 случая;

Луганская область – 12 случаев;

Львовская область – 24 случая;

Николаевская область – 10 случаев;

Одесская область – 60 случаев;

Полтавская область – 7 случаи;

Ровненская область – 7 случаев;

Сумская область – 17 случаев;

Тернопольская область – 2 случая;

Харьковская область – 35 случаев;

Херсонская область – 21 случай;

Хмельницкая область – 5 случаев;

Черкасская область – 21 случай;

Черновицкая область – 9 случаев;

Черниговская область – 13 случаев.