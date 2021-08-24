Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 августа

24.08.2021 11:00

По состоянию на утро вторника, 24 августа, в Украине зафиксировано 692 новых случаея заболевания коронавирусом COVID-19, выздоровели 345 человек, умерли 27. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 23 августа 2021 в Украине зафиксировано 692 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 54, медработников - 4). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 410 человек; летальных случаев - 27; выздоровели - 345 человек", – сообщил Минздрав.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 275 863 человека, выздоровели 2 201 778 человек, летальных случаев - 53 501.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (132), Одесской (84), Харьковской (84), Луганской (62) и Черновицкой (47) областях.

Новые случаи коронавируса в регионах:

Киев – 132 случая;

Винницкая область – 9 случаев;

Волынская область – 2 случая;

Днепропетровская область – 27 случаев;

Донецкая область – 26 случаев;

Житомирская область – 13 случаев;

Закарпатская область – 2 случая;

Запорожская область – 27 случаев;

Ивано-Франковская область – 13 случаев;

Киевская область – 18 случаев;

Кировоградская область – 8 случаев;

Луганская область – 62 случая;

Львовская область – 33 случая;

Николаевская область – 5 случаев;

Одесская область – 84 случая;

Полтавская область – 10 случаев;

Ровненская область – 23 случая;

Сумская область – 16 случаев;

Тернопольская область – 11 случаев;

Харьковская область – 84 случая;

Херсонская область – 18 случаев;

Хмельницкая область – 12 случаев;

Черкасская область – 7 случаев;

Черновицкая область – 47 случаев;

Черниговская область – 3 случая.