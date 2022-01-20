Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 января

20.01.2022 12:00

В Украине за минувшие сутки, 19 января, зафиксировано 18 479 новых COVID-случаев. Умер 131 человек. Об этом сообщает Минздрав.

Больше всего новых заражений за сутки в Ивано-Франковской области (2777), Львовской области (1440), Киеве (1409), Тернопольской области (1145), Одесской области (1137).

Отмечается, что за сутки госпитализировали 2151 человека, выздоровели - 4 446 человек.

Протестировано методом ПЦР - 61 642 человек, методом ИФА – 7982 человек, экспресс-тестами - 41 513 человек.

За все время пандемии в стране заболели - 3 799 382 человека; выздоровели - 3 571 782 человека; умерли - 98 843 человека.

Статистика новых случаев заражения по регионам:

Киев – 1 409;

Винницкая область – 965;

Волынская область – 293;

Днепропетровская область – 455;

Донецкая область – 556;

Житомирская область – 820;

Закарпатская область – 482;

Запорожская область – 230;

Ивано-Франковская область – 2 777;

Киевская область – 534;

Кировоградская область – 96;

Луганская область – 237;

Львовская область – 1 440;

Николаевская область – 216;

Одесская область – 944;

Полтавская область – 679;

Ровненская область – 669;

Сумская область – 1 137;

Тернопольская область – 1 145;

Харьковская область – 931;

Херсонская область – 191;

Хмельницкая область – 768;

Черкасская область – 405;

Черновицкая область – 694;

Черниговская область – 406.