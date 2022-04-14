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Минсоцполитики направило более 500 млн гривен на жилищные субсидии переселенцам
14.04.2022 17:00
На выплаты пособия на проживание внутренне перемещенным лицам направлено почти 578 миллионов гривен. Об этом сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.
"В начале апреля на выплату пособия на проживание Минсоцполитики направило Ощадбанку первые 577,8 миллиона гривен. За счет этих средств помощь получат около 155 тысяч внутренне перемещенных лиц. Ощадбанк перечислит средства на счета людей в украинских банках, которые получатели пособия указали в заявлениях на выплаты", — говорится в сообщении.
До конца апреля предусмотрено перечисление еще двух траншей средств на выплату пособия на проживание внутренне перемещенным лицам.
Теги: Кабмин, выплаты, переселенцы
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