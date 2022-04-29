Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Фонд Ахметова доставил в Краматорск большую партию медикаментов

29.04.2022 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Фонд Ахметова доставил в Краматорск большую партию медикаментов

Фонд Рината Ахметова доставил в Краматорск более 37 тысяч единиц самых необходимых медикаментов. Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Местные медучреждения получат обезболивающие, анестетики, антикоагулянты, кровоостанавливающие препараты и другие лекарства.
С начала войны Фонд Ахметова при координации Минздрава закупил и передал больницам разных регионов более 580 000 единиц медикаментов.



Теги: Донбасс, Краматорск, лекарства, фонд Рината Ахметова
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх