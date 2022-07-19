Зеленский начал кадровую ревизию в СБУ

19.07.2022 08:00

В СБУ началась кадровая ревизия. Решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц. Об этом в понедельник, 18 июля, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Происходит кадровая ревизия службы. Решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц. Разный уровень, разные направления. Но основания похожи - неудовлетворительные результаты работы", - пояснил он.