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Кабмин определил регионы для эвакуации жителей Донетчины

04.08.2022 11:00
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Кабмин определил регионы для эвакуации жителей Донетчины

Кабинет министров обнародовал список регионов, куда будут эвакуировать жителей Донетчины. Соответствующее распоряжение № 679-р обнародовали на Правительственном портале.
"Провести обязательную эвакуацию населения Донецкой области. Эвакуацию осуществить в безопасные районы Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областей", - говорится в документе.



Теги: эвакуация, область, Кабмин, Донетчина
 
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