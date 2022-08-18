Генсек ООН Гутерриш прибыл во Львов

18.08.2022 09:00

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в среду, 17 августа, прибыл во Львов. Об этом сообщает его пресс-служба.

В ходе визита в Украину он встретится с президентом Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Также глава ООН посетит Одессу. После этого Гуттериш отправится с визитом в Турцию, чтобы проверить, как работает координационный центр по экспорту зерна.