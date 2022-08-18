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Генсек ООН Гутерриш прибыл во Львов
18.08.2022 09:00
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в среду, 17 августа, прибыл во Львов. Об этом сообщает его пресс-служба.
В ходе визита в Украину он встретится с президентом Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Также глава ООН посетит Одессу. После этого Гуттериш отправится с визитом в Турцию, чтобы проверить, как работает координационный центр по экспорту зерна.
Теги: Львов, ООН, глава
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