Правительство упростило получение пенсий на деоккупированных территориях

17.09.2022 11:00

Жители деоккупированных территорий (ДОТ), которым пенсия начисляется на карту, смогут получать её наличными в отделениях Укрпочты. Соответствующие законодательные изменения приняло правительство на своем заседании, сообщает Минреинтеграции.

Для этого необходимо подать в любой орган местного самоуправления соответствующее заявление. Раньше это можно было сделать только при личном присутствии в отделении ПФУ.

На ДОТ Украины идет восстановление всех систем жизнеобеспечения. Впрочем, пока не повсюду есть электроснабжение и связь, не везде приступили к работе банки и банкоматы. Чтобы пенсионеры на ДОТ смогли наконец получить начисленные государством средства, и было введено упомянутое законодательное новшество.