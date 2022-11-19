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"Укрэнерго" не планирует аварийных отключений света в субботу
19.11.2022 10:00
19 ноября во всех регионах Украины будут действовать только плановые отключения электроэнергии с 0:00 до 2:00 и с 8:00 до 24:00, сообщает "Укрэнерго".
Дополнительные аварийные отключения не прогнозируются.
Теги: Украина, ограничение, электроснабжение
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