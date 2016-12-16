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Более полумиллиона евро на подарки детям

16.12.2016 07:45
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Более полумиллиона евро на подарки детям

Бывший защитник "МЮ" и сборной Англии Рио Фердинанд принял участие в благотворительной кампании Cash for Kids, собирающей средства на рождественские подарки детям Манчестера. Пожертвования экс-футболиста составили 596,4 тысяч евро. Помимо этого, футболист пожертвовал 11,5 тысяч спальных мешков местным приютам для бездомных.

"Как отцу мне больно осознавать, что есть дети, которые не откроют подарки в рождественское утро. То, что делает Cash For Kids, – настоящее волшебство.

Рад, что я и мой ресторан Rosso принимаем участие в этой кампании. Безусловно, она сделает детей счастливыми", – приводит Daily Mail слова Фердинанда.

Помимо этого, Рио пожертвовал 11,5 тысяч спальных мешков местным приютам для бездомных.

Большую часть карьеры Фердинанд провел в "МЮ", с которым выиграл 17 турниров, включая 6 чемпионатов Англии, Лигу чемпионов-2007/08 и Клубный ЧМ-2008.

В составе сборной Англии Фердинанд выступил на трех чемпионатах мира (1998, 2002, 2006), но ни разу не поехал на Евро.

 

Источник: sport.segodnya.ua.



Теги: Донбасс, дети, Рождество, подарки, пожертвование
 
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