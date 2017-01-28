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Помните, что человек на другом конце линии является убийцей и бандитом - Маккейн Трампу о Путине

28.01.2017 20:23
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Помните, что человек на другом конце линии является убийцей и бандитом - Маккейн Трампу о Путине

Дональд Трамп должен помнить о том, что Путин стремится подорвать американские интересы национальной безопасности.

Об этом на своей странице в Facebook заявил сенатор-республиканец Джон Маккейн, сообщает censor.net.ua.

"В преддверии запланированного телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным, распространяются слухи о том, что Белый дом рассматривает вопрос о снятии санкций против России. Только за последние три года под руководством Владимира Путина, Россия вторглась в Украину, аннексировала Крым, угрожала союзникам НАТО, и осуществила военное вторжение в Сирию, оставляя позади себя смерть, разрушения и череду невыполненных обещаний. Война России против Украины унесла жизни свыше 10000 украинских военнослужащих и гражданских лиц. Россия поставила оружие, из которого над Украиной был сбит пассажирский самолет, что привело к смерти 298 невинных людей", - напомнил американский сенатор.

"Каждый из наших последних трех президентов возлагал большие надежды на построение партнерских отношений с российским правительством. Каждая попытка оказалась неудачной не из-за отсутствия доброй воли и усилий со стороны США, а потому, что Путин хочет быть нашим врагом. Он нуждается в нас в качестве своего врага. Он никогда не будет нашим партнером, в том числе в борьбе с ИГ. Он считает, что усиление России означает ослабление Америки. Президент Трамп должен помнить об этом, когда он говорит с Владимиром Путиным. Он должен помнить о том, что человек на другом конце линии является убийцей и бандитом, который стремится подорвать американские интересы национальной безопасности на каждом шагу. Думать иначе было бы наивно и опасно для нашего верховного главнокомандующего", - подчеркнул Маккейн.

Фото: https://cont.ws

Теги: США, Донбасс, Путин, телефонный номер, трамплин
 
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