Польша и США начали совместные военные учения

30.01.2017 19:23

Президент Польши выразил надежду, что присутствие солдат армии США в Польше будет способствовать укреплению польско-американских отношений

На полигоне на западе Польши в понедельник состоялось открытие польско-американских военных учений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

В маневрах на полигоне Жагань-карлик участвуют танковые отряды и артиллерия. Совместные маневры должны проверить возможности сотрудничества подразделений обеих армий. Как сообщил майор Артур Пиньковский, такие маневры проводятся уже некоторое время, а нынешние специальные показы связаны с визитом президента.

Президент Польши Анджей Дуда, который посетил церемонию открытия, выразил надежду, что присутствие солдат армии США в Польше будет способствовать укреплению польско-американских отношений. По его словам, пространство союзнической безопасности протянуть на Польшу.

"Как представители народа, как представители поляков, великой традиции польской армии, с большой радостью поздравляем наших американских союзников, солдат армии США. Мы верим, что этот момент является историческим тем, что меняется парадигма безопасности в нашей части Европы и в нашей части мира. Не только в документах, но сегодня физически Североатлантический альянс, армия США – присутствует в Польше ", – заявил президент Дуда.

Президент Польши сказал об уверенности, что первые совместные маневры и каждый следующий день совместных действий строить сотрудничество и союзническую дружбу между обеими армиями и народами.

Американские солдаты находятся в Польше уже несколько недель. Увеличение присутствия США при северо-восточных и юго-восточных рубежах НАТО является частью операции Atlantic Resolve, что происходит в рамках программы увеличения американского присутствия в Европе, которая объявлена после российской агрессии в Украине.

Источник: segodnya.ua