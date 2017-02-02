Трамп дал добро американским компаниям на сотрудничество с ФСБ

02.02.2017 20:10

Министерство финансов США разрешило американским компаниям взаимодействие с ФСБ, необходимое для получения лицензий и разрешений на экспорт в РФ ряда технологических продуктов

Об этом сообщает «Медуза».

Санкции против Кремля, которые запрещают компаниям из США взаимодействие с ФСБ, были введены американскими властями в декабре 2016 года.

Как писала Politeka, во время телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина и президента США Дональда Трампа обсуждался вопрос снятия антироссийских санкций.

Напомним, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва считает неуместным обсуждать любые условия США по отмене санкций до проведения встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.

Источник: politeka.net