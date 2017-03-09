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Великобритания "нагрела" Евросоюз на 2 млрд евро

09.03.2017 10:00
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Великобритания "нагрела" Евросоюз на 2 млрд евро

Великобритания должна Европейскому Союзу около 2 млрд евро из-за недобросовестных операций с таможенными пошлинами. Заявление о такой сумме появилось согласно оценке Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), передает телеканал 112 Украина.
Бюро по борьбе с мошенничеством предполагает, что в Лондоне на протяжении нескольких лет ничего не предпринимали против того, что текстильные товары и обувь из Китая импортировались в Евросоюз ниже себестоимости, и рекомендует Брюсселю затребовать эту сумму с правительства Великобритании.
"Благодаря "фиктивным и сфальсифицированным счетам", а также "неверно составленным таможенным декларациям" в 2013-2016 годах китайские товары поставлялись в Европу через Великобританию, и общая сумма ущерба для европейского бюджета от недоплаченных пошлин составляет 1,99 млрд евро", - отмечается в сообщении.
В OLAF утверждают, что Великобритания до сих пор не прекратила подобную практику.
Также отмечается, решение о финансовых претензиях к Лондону будет принимать Еврокомиссия.
Представитель британского правительства сообщил, что утверждения OLAF "в настоящий момент проверяются", а британская таможня все утверждения о возможных махинациях воспринимает всерьез и будет их тщательно расследовать.



Теги: Великобритания, долг, таможня, Евросоюз
 
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