- Серьезный юбилей: первой сказке о Гарри Поттере исполняется 20 лет22:30
- Трамп отменил 25-летнюю традицию, мусульмане обиделись22:10
- В Америке вот-вот обанкротится целый штат20:40
- Французы займутся воспитанием украинских чиновников20:25
- За коррупцию в ПАСЕ возьмется новый орган17:45
- «Северный поток-2»: зачем Германии скандальный российский проект17:30
- Порошенко намерен заинтересовать французов украинским мусором17:15
- Макрон рассказал, когда состоится "нормандская встреча"17:00
- Новости из США: Штаты готовят новый спецплан для Украины16:30
- У Трампа раскрыли подробности встречи с Путиным16:15
Серьезный юбилей: первой сказке о Гарри Поттере исполняется 20 лет
К настоящему времени в мире продано более 450 млн экземпляров всех семи частей поттерианы
Первой сказке о юном волшебнике Гарри Поттере исполняется 20 лет, сообщает "Би-би-си". 26 июня 1997 года лондонское издательство Bloomsbury выпустило книгу Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень".
Отмечается, что к настоящему времени в мире продано более 450 млн экземпляров всех семи частей поттерианы.
Считается, что сказки Роулинг вернули интерес к детской литературе в целом, причем не только со стороны детей, но и со стороны взрослых.
Восемь фильмов о Гарри Поттере заработали около $7,7 млрд в мировом прокате. Также был выпущен спин-офф "Фантастические твари и где они обитают" и спектакль "Гарри Поттер и проклятое дитя".
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, юбилей, Гарри Поттер, сказка
- Оккупанты гонят жителей Донбасса в Сибирь20:55
- В ОРДЛО визнали неможливість продавати свої товари в Росії19:15
- ПОСТУПИТЬ В ВУЗЫ ДОНБАССА МОЖНО БЕЗ ДОКУМЕНТОВ18:25
- На Донбассе начались бунты: опубликовано видео18:00
- Сводка: на Луганском направлении сложная обстановка, враг выпустил больше 100 мин по Счастью и Троицкому. ВИДЕО15:32
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 26 ИЮНЯ13:12
- Авдеевка третью неделю живет без газа13:05
- Стало известно о главной проблеме боевиков на Донбассе12:48
- Бойовики можуть вдатися до нових провокацій і звинуватити в цьому ЗСУ – СЦКК10:23
- Донецк и Луганск будут брать штурмом: примерные даты известны08:07
- Любимый алкогольный напиток каждого Знака Зодиака22:49
- Серьезный юбилей: первой сказке о Гарри Поттере исполняется 20 лет22:30
- Трамп отменил 25-летнюю традицию, мусульмане обиделись22:10
- Рост госдолга: украинцев предупредили про большие проблемы21:48
- М'ятний лосьйон для жирної шкіри обличчя21:30
- Президент Украины пригласил французских сенаторов посетить Донбасс21:10
- Оккупанты гонят жителей Донбасса в Сибирь20:55
- В Америке вот-вот обанкротится целый штат20:40
- Французы займутся воспитанием украинских чиновников20:25
- Глава ПриватБанка Шлапак подал в отставку20:15
- Любимый алкогольный напиток каждого Знака Зодиака22:49
- М'ятний лосьйон для жирної шкіри обличчя21:30
- Що робити, якщо продуло шию?19:42
- ТОП 3 ознаки дефіциту йоду в організмі09:45
- Ядовитые овощи: как защититься от пестицидов?09:21
- Які ліки взяти з собою у подорож?08:53
- Слабые стороны каждого знака зодиака08:45
- Скоро Иван Купала! Вот что нужно сделать, чтобы оздоровить свое тело и дух08:33
- Три методи, якщо обпекли на сонці шкіру08:20
- Неожиданное открытие: где живут самые опасные микробы07:50
- Это конец: у Захарченко издали шокирующий приказ о новом графике работы шахт – соцсети проклинают “ДНР”
- Кабмин внёс важные изменения в «переселенческие постановления»
- Як дізнатися про свій робочий стаж не виходячи з дому
- Донецк и Луганск будут брать штурмом: примерные даты известны
- Она стоит в аптеке сущие копейки, но польза от неё огромна
- СМИ рассказали, как в оккупированном Донецке называют Захарченко
- Шесть подразделений сил АТО загадочно встретились на Донбассе
- “Пусть сожрет и подавится. Жалко бабушку!” – дончане взбешены конфискацией продуктов питания на блокпостах “ДНР”
- Даже россияне понимают, что ВСУ зайдут в Донецк - житель города
- Жебривский сделал громкое заявление о войне на Донбассе