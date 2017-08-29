- У Марка Цукерберга родился второй ребенок11:00
- Глава Пентагона Мэттис принял стратегическое решение о предоставлении Украине летального оружия - The Wall Street Journal08:12
- "Нет никакого перемирия на Донбассе! Для чего мы вообще собирались и вели переговоры?" – Меркель и Макрон жестко призвали Путина выполнять Минские соглашения07:36
- В Италии ученые обнаружили сенсационную находку21:25
- У Кореї знову готуються запустити ядерну боєголовку20:40
- Конфуз у росЗМІ: Порошенка призначили «президентом Росії»20:02
- Анджелина Джоли наладила отношения с Брэдом Питтом18:53
- Визит Рика Перри в Украину перенесен: названа причина18:38
- На вихід з речами: сотні росіян випровадили з турецьких готелів17:02
- Искусственный интеллект научили создавать одежду16:17
У Марка Цукерберга родился второй ребенок
У американского программиста и предпринимателя в области интернет-технологий, долларового миллиардера и одного из разработчиков и основателей социальной сети Facebook Марка Цукерберга и его супруги Присциллы Чан родилась вторая дочь, которую назвали Август. Об этом Цукерберг написал на своей странице в соцсети, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Он опубликовал письмо к новорожденной дочери.
"Дорогая Август! Добро пожаловать в этот мир! Мне и маме очень интересно, какой ты вырастешь. Когда родилась твоя сестра, мы написали ей письмо о том, в каком мире она и ты, как мы надеемся, вырастете - в мире, где образование будет лучше, болезней будет меньше, а связи между людьми будут прочнее. Мы писали, что с помощью всех изобретений и новых технологий твое поколение должно жить намного лучше, чем наше, и мы обязаны внести свой вклад в это", - такими словами начинается письмо.
19 августа 2017 года Цукерберг заявил, что уйдет в декретный отпуск на два месяца в связи с рождением второй дочери.
Теги: ребенок, Марк Цукерберг, рождение
- Верят в Перуна: жителей оккупированного Донбасса запугивают "штурмовиками-идолопоклонниками"10:53
- Главное, что не "бандеровец": террористическая "ЛНР" приютила у себя российского фельдшера, изнасиловавшего 10-летнего мальчика10:29
- Мариуполь - «везунчик». Вода подорожает на треть10:13
- Славянские активисты требуют увольнения учителя-сепаратиста10:05
- "Шахтеры за Украину!" В Донецке на стенах появились патриотические надписи09:56
- "Что это за повязки?" В сети показали загадочные войска на Донбассе09:11
- Названы имена убитых "депутатов" "ЛНР"08:47
- В Дружковке торжественно открыли опорную школу07:51
- Порошенко пояснив, що буде зі зруйнованим війною Донбасом19:30
- Осенью страну может ждать вторая часть «угольной блокады»18:20
- У Марка Цукерберга родился второй ребенок11:00
- Верят в Перуна: жителей оккупированного Донбасса запугивают "штурмовиками-идолопоклонниками"10:53
- Невъездная в Украину Лолита снова выступит в Крыму10:40
- Главное, что не "бандеровец": террористическая "ЛНР" приютила у себя российского фельдшера, изнасиловавшего 10-летнего мальчика10:29
- Андрей Ярмоленко стал игроком "Боруссии"10:20
- Мариуполь - «везунчик». Вода подорожает на треть10:13
- Славянские активисты требуют увольнения учителя-сепаратиста10:05
- "Шахтеры за Украину!" В Донецке на стенах появились патриотические надписи09:56
- Нацбанк Украины выпустил цветную памятную монету09:45
- Поезд Бердянск-Киев снес «Лексус» на переезде09:33
- Оккупированный День шахтера. Со слезами на глазах08:32
- Три методи для лікування варикозу19:15
- Психолог рассказал, как вернуть утраченную удачу13:48
- Три секрети, як збільшити губи12:38
- Рейтинг знаков Зодиака - от самых честных до подлых врунов12:20
- Кому противопоказан чай каркаде10:17
- Самые депрессивные знаки Зодиака09:47
- Почему нельзя пить воду на ночь08:41
- Як позбутись набряків?08:15
- Які хвороби лікують соковиті персики?07:48
- Громкий скандал вокруг сына Порошенко: новые подробности
- На Донетчине алабай, спровоцировавший смерть хозяина, долго не подпускал полицию к его телу
- Любовь прошла: почему жители Донбасса бьют и калечат боевиков ДНР-ЛНР
- 1991 год: Порошенко заработал первый миллион, Яценюк таксовал, регулировщик Садовой
- "Нет никакого перемирия на Донбассе! Для чего мы вообще собирались и вели переговоры?" – Меркель и Макрон жестко призвали Путина выполнять Минские соглашения
- Россия усилила контроль на границе с оккупированной частью Донбасса
- 28 августа: что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы
- Какие пенсии получают украинцы и как будут расти выплаты в этом году
- Некуда двигаться: даже танки в Одессе не помогут Путину
- Жители Донбасса ужасаются от того, что для “русских освободителей” они не братья, а второсортные “хохлы”