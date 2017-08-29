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У Марка Цукерберга родился второй ребенок

29.08.2017 11:00
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У Марка Цукерберга родился второй ребенок

У американского программиста и предпринимателя в области интернет-технологий, долларового миллиардера и одного из разработчиков и основателей социальной сети Facebook Марка Цукерберга и его супруги Присциллы Чан родилась вторая дочь, которую назвали Август. Об этом Цукерберг написал на своей странице в соцсети, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Он опубликовал письмо к новорожденной дочери.
"Дорогая Август! Добро пожаловать в этот мир! Мне и маме очень интересно, какой ты вырастешь. Когда родилась твоя сестра, мы написали ей письмо о том, в каком мире она и ты, как мы надеемся, вырастете - в мире, где образование будет лучше, болезней будет меньше, а связи между людьми будут прочнее. Мы писали, что с помощью всех изобретений и новых технологий твое поколение должно жить намного лучше, чем наше, и мы обязаны внести свой вклад в это", - такими словами начинается письмо.
19 августа 2017 года Цукерберг заявил, что уйдет в декретный отпуск на два месяца в связи с рождением второй дочери.



Теги: ребенок, Марк Цукерберг, рождение
 
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