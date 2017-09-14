Археологи раскрыли тайну цивилизации майя

14.09.2017 09:01

Археологи выяснили, зачем майя использовали обсидиан в кровавых ритуалах



Археологи нашли в Гватемале уникальные обсидиановые камни, которые использовались во время человеческих жертвоприношений, находка позволяет понять многие ритуалы мезоамериканских народов.



Об этом сообщает "Седмица", передает Хроника.инфо со ссылкой на Униан.



"В одном захоронении обсидиановые камни были найдены в могиле для двух детей в возрасте от 2 до 4 лет, которых принесли в жертву. Дети были похоронены лицом к лицу, рядом с ними лежал длинный нож из обсидиана, а также обсидиановый камень", - говорится в статье.



В другом захоронении археологи нашли пять скелетов, каждый из которых принадлежал детям в возрасте до 1 года. При этом четверо детей были положены в могилу согласно сторонами света. Пятый ребенок был похоронен в юго-западном углу без обсидиановых артефакта. В центре гробницы лежал большой кусок этого камня.



По мнению ученых, обсидиановый камень имел "особое духовное или сверхъестественное значением для людей майя". Всего ученые обнаружили 42 ритуальных артефактов.



"В мезоамериканський традиции обсидиан имеет божественное происхождение, и поэтому имеет сверхъестественную силу. В силу своей символической ценности обсидиан использовался во множестве мезоамериканских религиозных ритуалах", - утверждают члены исследовательской группы во главе с Казуо Аоямой из университета Ибараки в Японии.



При этом далеко не все гробницы майя имели обсидиановые артефакты, говорит о том, что этот камень был в дефиците. Найденные похоронные предметы принадлежат к среднему доклассическому периода цивилизации майя - с 899 по 400-е годы до нашей эры. Тогда, по мнению ученых, равнинный народ майя только начинал устанавливать торговые связи с жителями горных районов полуострова Юкатан.



"Обсидиан был редким товаром в средний доклассический период и очень ценился за то, что из него делались высококачественные инструменты для резки", - утверждают археологи.



Считается, что ритуальные камни были установлены выбранной частью общества майя, только они знали, как выполнять ритуал жертвоприношения. Эти жрецы, по мнению специалистов, потом стали элитой. Обсидиан считался ритуальным камнем и у ацтеков. Ранее археологи, проводившие раскопки на месте ацтекской столицы Теночтилан (сейчас на этом месте находится город Мехико), нашли храм в честь бога ветра Ээкатль.