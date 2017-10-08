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Полиция Лас-Вегаса нашла шокирующую записку стрелка: Пэддок цинично и тщательно просчитал траекторию каждого выстрела, чтобы убить как можно больше людей - CBS

08.10.2017 14:49
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Полиция Лас-Вегаса нашла шокирующую записку стрелка: Пэддок цинично и тщательно просчитал траекторию каждого выстрела, чтобы убить как можно больше людей - CBS

Преступник Стивен Пэддок, который вел стрельбу по посетителям кантри-фестиваля в Лас-Вегасе, оставил в номере записку с расчеты траектории полета пули для более эффективной атаки.

Авторитетный телеканал CBS обнародовал новые данные о стрелке Стивене Пэддоке, ссылаясь на на заявление полицейских, штурмовавших гостиничный номер убийцы.

Сообщается, что на тумбочке в номере отеля Mandalay Bay была найдена записка, в которой он тщательно просчитал как и откуда вести огонь.

"Он написал расстояние, высоту, на которой он был, падение пули за время прохождения дистанции до толпы", - подтвердили в полиции.

Более того, правоохранители пришли к выводу, что мужчина, который убил более 50 невинных людей, сделал это абсолютно осознанно.

"Он все это записал и рассчитал, так что он точно знал, как стрелять, чтобы поразить цели", – рассказал один из полицейских.

Источник: "Диалог.UA" 



Теги: Донбасс, Лас-Вегас, полиция, записка, Стрелок
 
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