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Полиция Лас-Вегаса нашла шокирующую записку стрелка: Пэддок цинично и тщательно просчитал траекторию каждого выстрела, чтобы убить как можно больше людей - CBS
Преступник Стивен Пэддок, который вел стрельбу по посетителям кантри-фестиваля в Лас-Вегасе, оставил в номере записку с расчеты траектории полета пули для более эффективной атаки.
Авторитетный телеканал CBS обнародовал новые данные о стрелке Стивене Пэддоке, ссылаясь на на заявление полицейских, штурмовавших гостиничный номер убийцы.
Сообщается, что на тумбочке в номере отеля Mandalay Bay была найдена записка, в которой он тщательно просчитал как и откуда вести огонь.
"Он написал расстояние, высоту, на которой он был, падение пули за время прохождения дистанции до толпы", - подтвердили в полиции.
Более того, правоохранители пришли к выводу, что мужчина, который убил более 50 невинных людей, сделал это абсолютно осознанно.
"Он все это записал и рассчитал, так что он точно знал, как стрелять, чтобы поразить цели", – рассказал один из полицейских.
Источник: "Диалог.UA"
Теги: Донбасс, Лас-Вегас, полиция, записка, Стрелок
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