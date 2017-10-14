БРИТАНКА РАССКАЗАЛА О ПОХИЩЕНИИ РОДСТВЕННИКОВ ИНОПЛАНЕТЯНАМИ 60 ЛЕТ НАЗАД

14.10.2017 10:22

Британка Кэтлин Морден рассказала о похищении родственников инопланетянами в 1961. Об этом сообщает Daily Mirror.

По словам Кэтлин Морден, её тётя и дядя — Бэтти и Барни Хиллы, до встречи с пришельцами крайне скептически относились к рассказам об НЛО. А в 1961 Хиллам, проезжающим через Гэмпшир, пришлось остановиться, чтобы с помощью бинокля рассмотреть летающий корабль — тот завис в 30 метрах над ними.

Наблюдать НЛО — большой, размером с обеденную тарелку на расстоянии метра, пришлось долго. Вместе с Хиллами на корабль смотрели десятки людей.

Барни Хилл увидел в окнах тарелки существ, одетых в блестящие костюмы. Потом возник красный луч, и дядя британки понял, что нужно срочно уезжать. Он с криком побежал к машине, но тут же что-то прогремело. А после звука Хиллы осознали, что не помнят, что происходило с ними последние 2 часа. А разорванное платье Бэтти Хилл, когда женщина к нему прикасалась, выделяло розовую пыльцу.

Уфологи полагают, что пару похитили и подвергли серии опытов представители неземных цивилизаций. Однако ufo-специалисты склонны к необычным суждениям. Так, в центре урагана Харви в США уфологи заметили космический корабль. НЛО же считают причиной урагана Ирма.