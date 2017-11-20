Джонні Депп став жебраком і продає квартири

20.11.2017 08:10

Відомий голлівудський актор Джонні Депп продає свою елітну нерухомість

Як повідомляють західні журналісти, тільки за останній час Депп продав п’ять своїх пентхаусів в Лос-Анджелесі.

Таке рішення пов’язують з поганим фінансовим становищем актора. За всі п’ять розкішних квартир Джонні Депп отримав близько 11 мільйонів доларів. Останніми «з молотка» пішли апартаменти в житловому комплексі Art Deco Eastern Columbia Lofts в центрі Лос-Анджелеса за 1,4 мільйона доларів.

Квартира площею 165 квадратних метрів належала акторові 10 років, а купив він її за ціною в 7 мільйонів доларів. Відомо, що апартаменти розписав бразильський вуличний художник Osgemeos. Зараз будь-хто може пожити в цій квартирі, оскільки новий власник уже встиг виставити житло для оренди за 5 500 доларів на місяць.

Джонні Депп також продає особняк на півдні Франції. При цьому він навіть знизив ціну з 55 до 39 мільйонів доларів. А намагається продати ферму в Кентуккі за стартову ціну в 2,5 мільйона доларів. Але це не вся нерухомість, що належить голлівудській зірці – у Деппа залишається острів на Багамах і шикарний особняк в Західному Голлівуді.

Источник: https://politeka.net