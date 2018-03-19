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Мэй сделала новое заявление по России и отравлению Скрипаля
Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в очередной раз о том, что Россия виновна в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, цитирует ее заявление телеканал "Скай ньюс".
"У нее (России. – Ред.) была возможность сделать это. Это вещество нервно-паралитического действия принадлежит к группе "Новичок", которое было разработано советскими (учеными – ИФ). У России была возможность, и я полагаю, мотив и намерение. Такова модель поведения России в Европе, которое мы наблюдаем", – заявила она в ходе визита в Бирмингем.
Она также указала на поддержку, которую получила Британия от своих международных партнеров в связи с этим инцидентом.
"Это случилось в Великобритании, и могло произойти в любой стране, и наши международные союзники проявили силу в своей поддержке и признании того, что ответственность указывает на российское государство", – добавила Мэй.
Как сообщалось, 4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.
Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.
Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Россия, Донбасс, Великобритания, отравление
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