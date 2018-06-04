Бывший муж Меган Маркл женится

04.06.2018 21:30

Не так много времени прошло со дня бракосочетания американской актрисы Меган Маркл и принца Гарри, как стало известно, что бывший супруг Меган – Трэвор Энгельсон тоже готовится к свадьбе.

Как сообщает издание Us Weekly, 41-летний продюсер сделал предложение своей возлюбленной Трейси Керленд. Известно, что Трейси – диетолог и до помолвки с Трэвором они встречались три года.

В своем закрытом профиле в Instagram Трэвор разместил фото с Трейси, на котором на руке у девушки виднеется обручальное кольцо. "Самый счастливый парень, которого я знаю. Готовимся к вечеринке", – подписал Энгельсон фото с невестой.

Отметим, что с Меган Маркл Трэвор прожил в браке два года, после чего супруги расстались, ссылаясь на "непримиримые разногласия".

Источник: https://www.segodnya.ua