- "Большая семерка" отказала Трампу в просьбе вернуть Россию08:00
- Названы главные цели России в отношении Украины на ближайшее время17:24
- В аннексированном Крыму заметили машину с номерами Верховной Рады16:41
- В Госдепе США назвали май самым кровавым месяцем года14:01
- Путин выступил с новыми громкими угрозами в адрес Украины по Донбассу. ВИДЕО11:12
- Жаркие бои вдоль всей линии фронта на Донбассе: под ударом оккупантов РФ оказались Крымское и Зайцево10:51
- Запад не будет воевать за Украину: генерал рассказал, как ВСУ отвечает на новые угрозы России10:28
- Бывший боевик "ДНР" столкнулся с издевательствами в России и больше не хочет воевать за Донбасс09:50
- В Луганск заехали вагоны с ДТ для боевиков09:32
- Считают его предателем: экс-депутат Госдумы рассказал о серьезной проблеме Путина с ДНР-ЛНР08:40
"Большая семерка" отказала Трампу в просьбе вернуть Россию
Главы Франции, Германии, Великобритании и Италии ("Большая семерка", она же G7) решили, что ситуация с Украиной не позволяет вернуть РФ в данный формат G7. Однако не мешает вести с Россией эффективный диалог.
Лидеры стран "Большой семерки" на саммите в канадском Квебеке единогласно выступили против возвращения России в формат G7. Об этом в комментарии AFP сообщили советники французского президента Эммануэля Макрона.
Так, Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министры Великобритании и Италии Тереза Мэй и Джузеппе Конте провели встречу, на которой согласовали общую позицию по участию России в "Большой семерке". Они решили, что европейская позиция отрицает возвращение РФ, однако позволяет устанавливать с ней эффективный диалог.
Напомним, что перед отлетом в Канаду на саммит G7 президент США Дональд Трамп предложил вернуть в состав объединения Россию. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал инициативу Трампа.
Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что оснований возвращать Россию в состав "Большой семерки" пока нет. И появятся они лишь после того, как будет достигнут "существенный прогресс" при решении проблем с Украиной.
Президент Европейского Совета Дональд Туск отметил: "Звучит много спекуляций на тему G6+1, G7-1 или G7+1. Однако оставим G7, какой она есть. Семь – это счастливое число, по крайней мере, в нашей культуре". Он добавил, что Россия "значительно меньше заинтересована в этом формате, чем другие наши партнеры здесь, в Канаде".
Кроме того, Туск прокомментировал свою утреннюю встречу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, который поддерживает идею возвращения РФ в G7. "Я убежден, что на саммите G7 мы займем единую европейскую позицию касательно всех вопросов, в том числе России. Речь идет об общей совместной линии", – уточнил президент Европейского Совета.
Россия участвовала в саммитах неофициального клуба наиболее развитых стран мира с 1997 года. Страны G7 отказались от формата "Большой восьмерки" в марте 2014 года из-за российской аннексии Крыма.
Напомним, что российская агрессия против Украины началась с оккупации Крыма. После этого была оккупирована часть Донбасса. Российская регулярная армия не раз принимала участие в боевых действиях на востоке Украины, при этом всячески маскируя свое участие. Поток оружия, боеприпасов, наемников и кадровых военных ("ихтамнеты") постоянно идет с 2014 года из РФ через попранный участок украино-российской границы.
В результате российской агрессии против Украины, по официальным данным (далеко не полным) на Донбассе погибло свыше 10 тысяч, ранены – более 20 тысяч человек. Около двух миллионов граждан стали беженцами (только в Украине внутренними переселенцами зарегистрированы 1,5 миллиона человек).
Теги: Россия, США, саммит, Дональд Трамп, G7
- "Перезавантаження неможливе" - Тіллерсон про стосунки з Росією
- Обама все же посетит Россию после конфликта со Сноуденом
- Трамп: России удалось посеять политический хаос в США
- Трамп – Лаврову: Россия ответственна за полное выполнение Минских договоренностей
- Обама отказался приехать на саммит в Россию
- WSJ: Новая доктрина Путина относительно Украины очень опасна и требует реакции Запада
- В ОРДЛО прорвались нужные авто08:54
- Появились новые данные о пересечении донбасской линии разграничения08:48
- Донбасс: горело общежитие, есть жертвы08:32
- На Донбассе задержали шпиона08:20
- В ОРЛО заявили о взрывной находке08:15
- Убрать Захарченко: Тымчук объяснили логику смены главаря "ДНР"07:45
- Расстрел автобуса в "ЛНР": новые подробности07:30
- Донбасский фронт: зафиксированы большие потери с двух сторон07:18
- Новости из ОРДО: преемника "Моторолы" после страшной аварии лечит врач из Тернополя07:00
- В Горловке оккупационные «власти ДНР» угрожают горожанам арестом имущества22:29
- В ОРДЛО прорвались нужные авто08:54
- Появились новые данные о пересечении донбасской линии разграничения08:48
- Донбасс: горело общежитие, есть жертвы08:32
- На Донбассе задержали шпиона08:20
- В ОРЛО заявили о взрывной находке08:15
- "Большая семерка" отказала Трампу в просьбе вернуть Россию08:00
- Убрать Захарченко: Тымчук объяснили логику смены главаря "ДНР"07:45
- Расстрел автобуса в "ЛНР": новые подробности07:30
- Донбасский фронт: зафиксированы большие потери с двух сторон07:18
- Новости из ОРДО: преемника "Моторолы" после страшной аварии лечит врач из Тернополя07:00
- Как избавиться от изжоги навсегда: 3 лучших способа помочь себе22:02
- Право отказа от коммунальной услуги: опубликован законопроект20:41
- Товар с душком: какие продукты в магазинах чаще всего оказываются просроченными20:13
- Что скрывается за предложением Авакова о «полицейской операции» на Донбассе?19:56
- Война на Донбассе: почему Украине нужно быть в повышенной готовности19:11
- Субсидии-2018: разные адреса – доходы умножаем на два16:25
- «Ми просто звикли до цього»,— мешканці прифронтових Мар’їнки та Красногорівки про сусідство з лінією розмежування15:45
- Дорогая оккупация: в оккупированном Донбассе сильно и внезапно подорожали продукты15:27
- Люди, которые воздерживаются от алкоголя, болеют чаще алкоголиков14:49
- «Минск-3»: Даешь конфликту на Донбассе – ядерный статус!14:23
- Деоккупация Донбасса: Аваков рассказал, как Украина поступит с сепаратистами после ликвидации "Л/ДНР"
- Путин советует разбомбить Донбасс полностью, уничтожить 50% населения, а потом дать статус, как в Чечне
- Один из поселков в зоне ООС почти окружен
- ВСУ продвигаются вглубь Донбасса: после нового рывка до Донецка осталось всего 4,5 километра
- КПВВ: соцсети сообщают о проблемах на въезд в подконтрольную часть Донбасса
- Тука пояснил, чего нельзя делать с Донбассом
- Наступление армии России и террористов "Л/ДНР" на Мариуполь: Машовец сделал важное заявление
- Важная информация для пересекающих КПВВ
- Свершилось: Совет безопасности ООН озвучил резолюцию по Украине
- Аксенов и Захарченко "собирают чемоданы": в Москве подтвердили "зачистку" главарей Крыма и Донбасса