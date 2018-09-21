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Конец экономики России: стало известно, когда Кремль потеряет главный источник своих доходов
Стало известно о том, когда Россия может окончательно прекратить добычу нефти. В Международном энергетическом агентстве отметили, что к 2035 году производство нефти упадет в два раза.
А уже ближе к 2050-му оно может и вовсе прекратиться. Добыча нефти в РФ в скором времени начнет падать. В то же время исчерпается и единственный надежный источник доходов федерального бюджета. Об этом сообщил российский министр энергетики Александр Новак. В Международном энергетическом агентстве считают, что возможности РФ наращивать добычу нефти, используя нынешнюю технологическую базу, будет уж слишком затратным делом. По расчетам этого Агентства, пик добычи нефти Россия может показать только в 2021 году.
Однако после этого производство нефти начнет резко падать. До 2035 года оно может сократиться в два раза, что принесет колоссальный убыток РФ. Таким образом, ближе к середине этого столетия российское производство нефти может быть полностью утрачено. Причина такого прогноза – это постепенная деградация материальной основы нефтяной промышленности. Кроме того, исчерпываются месторождения нефти, к тому же в последнее время техника Российской Федерации, которая используется для добычи нефти, сильно устаревает. Не так давно стало известно о том, почему жители РФ не смогут без своего лидера Владимира Путина. Одна жительница России, правда, несколько выделилась. Она приехала в Крым и увидела, во что превратила полуостров преступная власть: вокруг разруха и бездомные.
Источник: www.dialog.ua
Теги: экономика, Россия, Донбасс, Кремль
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