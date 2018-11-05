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В Антарктиде нашли подземную базу инопланетян (ВИДЕО)
05.11.2018 13:37
Уфологи из США в Антарктиде зафиксировали совершенно новую подземную базу. По словам экспертов, она может принадлежать пришельцам.
Американские уфологи продолжают исследовать поверхность нашей планеты, чтобы доказать свою теорию о том, что пришельцы уже длительное время живет на Земле. Недавно специалистам при помощи специального приложения Google Earth удалось обнаружить на территории Антарктиды совершенно новый вход в подземную базу пришельцев.
Согласно оценке экспертов, высота входа составляет примерно 50 метров, а ширина проема равняется 56 метрам. По словам уфологов, этот огромный вход, вероятнее всего служит для того, чтобы инопланетные НЛО буквально залетали на секретную базу пришельцев.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, инопланетянин, Антарктида
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