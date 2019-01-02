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Пьяный дебош в самолете: известный российский спортсмен ударил стюардессу
Российский хоккеист устроил пьяный скандал в салоне бизнес-класса самолета, выполнявшего перелет из Сочи в Москву. Командир экипажа принял решение совершить экстренную посадку в Воронеже, сообщает «Интерфакс».
Дебоширом оказался чемпион мира 2009 года 37-летний Олег Сапрыкин. Уже достаточно выпивший Сапрыкин, потребовал очередную порцию виски, но получил отказ бортпроводницы. Разозлившись, он ударил девушку, после чего подрался еще и с соседом по креслу.
Несколько человек тщетно пытались утихомирить Сапрыкина. После чего капитан воздушного судна решил прервать полет. Дебошира задержали поднявшиеся на борт полицейские, а самолет продолжил полет в Москву уже без него.
Позже Сапрыкина отпустили и он улетел домой вместе с супругой, сообщило Федеральное агентство новостей.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, самолет, дебош, пьяный
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