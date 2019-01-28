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Мадуро готовит армию Венесуэлы к войне с Соединенными Штатами
Находящейся в шаге от потери власти из-за народного восстания, поддерживаемый Россией, Николос Мадуро показался в стане военных Венесуэлы.
Таким образом он демонстрирует поддержку силовиков. Николос Мадуро, которому угрожает полная потеря контроля над Венесуэлой и утрата власти надеется на поддержку все еще преданных ему военных частей. В одной из них он засветился в воскресенье, 27 января, передает "Российский Диалог".
Глава государства, которого большинство стран Запада больше не признает легитимным, в своем микроблоге Тwitter опубликовал кадры с военными и заявил о старте военных учений в Венесуэле. Многие воспринимают этот сигнал как заявление о готовности "противостоять США" военными методами.
Учения запланированы на 12-15 февраля, и в настоящий момент армия проверяет собственную технику на предмет готовности к потенциальным боям.
Что касается Николоса Мадуро, то он также время не теряет. В его аккаунте опубликованы короткие видео выступления перед военными и даже совместной пробежке с офицерами.
Между тем, временный президент Венесуэлы, пользующийся поддержкой мирового сообщества Гуаидо предложил амнистию чиновникам Мадуро – ради мира и спокойствия в стране, но при условии объявления демократических выборов.
Источник: www.dialog.ua
Теги: США, Донбасс, война, Венесуэла
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