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Мадуро готовит армию Венесуэлы к войне с Соединенными Штатами

28.01.2019 07:33
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Мадуро готовит армию Венесуэлы к войне с Соединенными Штатами

Находящейся в шаге от потери власти из-за народного восстания, поддерживаемый Россией, Николос Мадуро показался в стане военных Венесуэлы.

Таким образом он демонстрирует поддержку силовиков. Николос Мадуро, которому угрожает полная потеря контроля над Венесуэлой и утрата власти надеется на поддержку все еще преданных ему военных частей. В одной из них он засветился в воскресенье, 27 января, передает "Российский Диалог".

Глава государства, которого большинство стран Запада больше не признает легитимным, в своем микроблоге Тwitter опубликовал кадры с военными и заявил о старте военных учений в Венесуэле. Многие воспринимают этот сигнал как заявление о готовности "противостоять США" военными методами.

Учения запланированы на 12-15 февраля, и в настоящий момент армия проверяет собственную технику на предмет готовности к потенциальным боям.

Что касается Николоса Мадуро, то он также время не теряет. В его аккаунте опубликованы короткие видео выступления перед военными и даже совместной пробежке с офицерами.

Между тем, временный президент Венесуэлы, пользующийся поддержкой мирового сообщества Гуаидо предложил амнистию чиновникам Мадуро – ради мира и спокойствия в стране, но при условии объявления демократических выборов.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: США, Донбасс, война, Венесуэла
 
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