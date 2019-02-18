Ученые научились очищать воду светом

18.02.2019 09:30

Опытный прототип способен очищать десять литров воды в час.



В Австралии ученые изобрели материал, который очищает воду с помощью света.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.



Материал практически на 100% состоит из графитового нитрида углерода и является двумерной пластиной.



Ученые отмечают, что одновременно происходит обеззараживание - в процессе очистки уничтожается почти 100% бактерий, в том числе кишечная палочка. Чтобы уничтожить ее в 50 мм воды, потребовалось всего за полчаса.



Этот показатель в 2 раза выше, чем у существующих аналогов материалов очистки.