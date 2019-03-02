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В Крыму из-за ураганного ветра массовые отключения света

02.03.2019 12:12
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В Крыму из-за ураганного ветра массовые отключения света

Во многих городах аннексированного Крыма сильные ураганные ветра привели к масштабным авариям в энергосистемах полуострова.

Об отключении света сообщил в Twitter блогер КРЫМский бандеровец, передает donpress.com.

Он опубликовав фото последствий урагана и написал:

«Прямо сейчас масштабные блэкауты в оккупированных Армянске, Красноперекопске и Евпатории. В остальных городах периодически прыгает напряжение, иногда электричество пропадает, но не так масштабно. На ЮБК ветер до 27 м/с, повалены деревья, сорваны крыши. Ялта встала в пробке».



Теги: Донбасс, Крым, электричество, свет, ветер, ураган, отключение, соцсети
 
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