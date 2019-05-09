«Целые государства будут стерты с лица Земли»: ученые предупредили о неминуемой катастрофе

09.05.2019 18:15

Кардинальные изменения, которые начались в Арктике, могут привести к исчезновению многих городов

Многие эксперты дают неутешительные прогнозы будущему нашей планете, а события в Арктике уже сейчас указывают на возможные будущие бедствия.

Так по мнению некоторых специалистов, буквально через 100 лет на Земле начнут происходить страшные катаклизмы, которые изменят все регионы планеты.

К 2100 году начнет кардинально меняться климат Земли. Средняя температура воздуха может подняться в несколько раз, что приведет к полному исчезновению четырех государств. Некоторые островные государства, например, Науру, Тувалу, Маршалловы Острова и Кирибати, начинают медленно уходить под воду. Кирибати, экваториальное государство в центральной части Тихого океана, может исчезнуть уже через 30 лет.

Для других стран такой же пессимистический сценарий. Многие города превратятся в настоящую пустыню.

Центральная и Южная Америка, Средиземноморье, Западная Африка подвергнуться постоянным засухам, из-за чего исчезнут все запасы питьевой воды. И с этого момента главным ресурсом для жителе планеты будет именно вода. Что породит не одну войну. Похожая катастрофа может угрожать и Украине, так как ученые уже начали замечать критические потери воды. Сегодня уже почти тысяча поселков живут без полноценного водоснабжения из-за стремительного пересыхания водоемов.

В некоторых регионах используется слишком много воды. Заводы осушают реки. При этом уровень загрязнения постоянно растет. Если не экономить, то очень скоро страну ожидает самая настоящая катастрофа. По наиболее оптимистическим прогнозам экспертов, запасов питьевой воды украинцам хватит максимум на 25 лет.

Также ранее сообщалось, что ученый заявил, что у динозавров не было своей космической программы, а землян есть и ее надо применять, чтобы не допустить гибели Земли.

Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что жителям нашей планеты следует быть готовыми к новой опасности ­– астероидной атаке, которая грозит тем, что человечество может погибнуть.

Эксперты подтвердили приближение способного уничтожить Землю астероида «Бог Хаоса». Ширина астероида составляет более 335 метров. Он должен приблизиться к Земле в 2029 году. Однако, не только этот крупный космический объект может стать причиной гибели Голубой планеты.

Источник: https://politeka.net