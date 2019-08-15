Новоназначенный посол Франции пообещал скорое прибытие в Украину

15.08.2019 14:00

Новоназначенный посол Франции в Украине Этьен де Понсен анонсировал свой скорый визит в Киев. Об этом французский дипломат сообщил на своей странице в Твиттер.

Понсен уточнил:

«Горд и счастлив моим назначением на должность посла Франции в Украине. Отъезд в Киев приближается».

Напомним, Понсен был назначен указом президента Франции от 24 июля. До него эту должность занимала Изабель Дюмон.

Источник: https://donpress.com