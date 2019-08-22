Скандал в Польше: Ресторан объявил набор поваров, но только не украинцев

22.08.2019 15:19

В Польше Центр отслеживания расистского и ксенофобского поведения собирается подать заявление в прокуратуру из-за объявления, которое разместил в интернете один из гдиньских ресторанов.



В объявлении написано, что заведение ищет поваров, но просит обращаться «ноль украинцев или других подобных».



Центр считает это объявление скандальным. Сообщена будет также Инспекция труда. Представитель владельца ресторана адвокат Лукаш Ковальский заявил, что объявление является проявлением необдуманного решения только одного человека, а остальные сотрудники заведения не имеют ничего общего с этим сообщением.



«Мы убеждены, что автор объявления также обнародует соответствующие извинения», — написал адвокат.



По словам правозащитника, объявление вызвало волну ненависти, направленной как против работников, так и семьи, которой принадлежит ресторан, «включительно с угрозами сжечь заведение».

За публичные призывы к ненависти на национальной почве в Польше грозит до двух лет тюрьмы.

Источник : https://antikor.com.