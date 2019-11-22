В Испании увидели "руку Кремля" в событиях в Каталонии

22.11.2019 09:30

В Испании Национальный суд инициировал расследование участия российской разведки в попытке проведения референдума о независимости Каталонии, передает НВ.

Как сообщается, речь идет о секретном подразделении ГРУ «29 155», занимающееся дестабилизацией в странах Европы.

По имеющимся данным, судья Мануэль Гарсия Кастельон поручил проведение следствия по факту вмешательства со стороны РФ Генеральной информационной комиссии испанской полиции, которая специализируется на борьбе с терроризмом.

В то же время информация о предварительном производстве на данное время хранится в тайне.