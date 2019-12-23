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В Новой Зеландии после извержения вулкана погибло 19 человек
23.12.2019 21:24
9 декабря на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии произошло извержение вулкана. На тот момент там находилось 47 человек. По состоянию на 23 декабря число погибших составило 19, в больницах остаются пострадавшие.
Об этом сообщило со ссылкой на местную полицию агентство Xinhua. В частности, 19-й пострадавший скончался в больнице новозеландского города Окленд. Спасатели пока не могут найти тела двух пропавших на острове.
Отмечается, что в больницах остаются 14 человек, которые пострадали в результате извержения. 10 госпитализированных находятся в критическом состоянии.
По материалам: newformat.info
Теги: мир, Новая Зеландия, погибший, катастрофа, вулкан, извержение
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