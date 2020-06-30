Китай начал вакцинацию военнослужащих экспериментальной вакциной от COVID-19

30.06.2020 09:00

Центральная военная комиссия Китая одобрила использование среди военных экспериментальной вакцины от коронавируса. Как передает Цензор.НЕТ, ооб этом сообщил BangkokPost 29 июня.

По информации сайта, препарат разработан фармакологической компанией CanSino Biologic в сотрудничестве с Пекинским институтом биотехнологии Академии военно-медицинских наук Китая. Вакцина успешно прошла первую и вторую фазы клинических испытаний.

Результаты испытаний показали, что вакцина обладает хорошим профилем безопасности и способна предотвратить заболевание, вызываемое коронавирусом, отмечено в сообщении.

Китайские военные согласовали использование препарата с 25 июня на один год.