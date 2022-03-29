- В украинской делегации рассказали об итогах первого дня "стамбульских" переговоров15:00
- Эрдоган выступил перед участниками украино-российских переговоров в Самбуле11:00
- Начало украино-российских переговоров в Турции перенесли на завтра16:00
- МИД опубликовало контакты для принудительно депортированных в РФ украинцев15:00
- Арахамия анонсировал "турецкий" раунд украино-российских переговоров08:00
- Кулеба рассказал об итогах встречи с Байденом17:00
- Кулеба и Резников встретились в Варшаве с Блинкеном и Остином13:00
- Франция, Турция и Греция предложили помощь в эвакувации жителей Мариуполя11:00
- Геращенко назвал причину "исчезновения" Шойгу10:00
- Зеленский выступил на саммите НАТО (ВИДЕО)14:00
В украинской делегации рассказали об итогах первого дня "стамбульских" переговоров
В Стамбуле во вторник, 29 марта, завершилась первая часть переговоров Украины и России по заверешнию войны. Итоги встречи сообщил нардеп Давид Арахамия, передает Korrespondent.net.
По его словам, сегодня ничего не подписывают, а доносят до российской стороны позицию Украины.
"Мы знаем, что система безопасности мира дала трещину. Наше предложение мы работали над форматом, но мы ничего не подписываем, о новой системе гарантий безопасности для Украины. Это новый международный договор, ратифицирующий. Мы обучены Будапештским меморандумом", - сказал Арахамия.
В частности, по вопросу предоставления международных гарантий безопасности, которых требует Украина. В договоре должно быть прописано, что консультации в случае конфликта должны длиться не дольше трех дней. Страны гаранты будут обязаны оказать помощь.
Среди гарантов Украина видит страны Совбеза ООН (Франция, США, Британия, Китай и Россия), а также Турция, Германия, Канада, Италия, Польша и Израиль. Присоединиться смогут и другие страны.
Все гаранты должны способствовать вступлению Украины в ЕС.
"У нас неурегулированные вопросы с ОРДЛО и Крымом, поэтому гаранты не будут работать на эти территории. Некоторые страны уже дали предварительное согласование. Это та система, на которой мы хотим построить новое будущее Украины. Также эти гаранты должны помогать вступать в ЕС", - заявил Арахамия.
Другой член делегации Украины Валерий Чалый отметил, что гарантии Украине должны быть аналогичны 5-й статье устава НАТО.
"Если Украина станет объектом агрессии, после трехдневных консультаций гаранты должны предоставить Украине вооружения, военную помощь и закрыть ее небо. Если нам удастся закрепить эти ключевые положения (о гарантиях), то Украина будет в позиции зафиксировать свой сегодняшний статус внеблоковой и безъядерной державы в форме постоянного нейтралитета", - заявил Чалый.
"Мы объявили наиболее принципиальные требования. В ближайшие 2 недели будем проводить переговоры. Думаю, что через 2 недели пригласим страны гаранты к переговорам."
В свою очередь, Михаил Подоляк заявил: "Для нас главное, чтобы государство общалось с обществом. Имплементация решения будет следовать процедуре: референдум, затем ратификация парламентов стран гарантов... В отношении Крыма это отдельный пункт договора. В течение 15 лет будем с россией проводить переговоры по Крыму, в течение этого времени не будет никаких военных действий...В отношении ОРДЛО это тоже отдельный пункт.
"У нас есть закон об общенациональном референдуме. Для него должен быть мир. Мы спросили у россиян признают ли они Венскую конвенцию. Они сказали, что да. То есть договор под давлением не признается. Поэтому для референдума нужен мир. Ни один гарант не будет подписывать договор под давлением. Если все стороны примут такую позицию — будет отвод войск, возвращение людей и тогда референдум", - уточнил Арахамия.
Теги: Украина, Россия, Стамбул, переговоры
- Сегодня Россия запускает строительство еще одного газопровода в обход Украины
- Еврокомиссия предложила помощь посредника в "газовом диалоге" Украины и России
- Россия недовольна украинским сыром
- Медведев мягко пригрозил Украине
- "Газпром" обвинил Украину в краже транзитного газа
- Россия требует от Украины газовую трубу
- На Донбассе воины ООС отбили семь атак российских оккупантов10:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 29 марта08:00
- В Славянске начали работать социальные столовые17:00
- Вчера по двум гуманитарным коридорам на Донбассе эвакуировано 1100 человек11:00
- ВСУ на Донбассе за сутки отбили 5 вражеских атак10:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 28 марта09:00
- Луганский медицинский университет переехал из Рубежного в Ровно15:00
- В ОРЛО готовят "референдум" о вхождении в состав РФ13:00
- Сегодня продолжат работу гуманитарные коридоры на Донбассе12:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 27 марта08:00
- В украинской делегации рассказали об итогах первого дня "стамбульских" переговоров15:00
- Горсовет Мариуполя опубликовал контакты гуманитарных штабов в Бердянске и Запорожье 14:00
- Создан чат-бот для поиска пропавших во время войны13:00
- Сегодня будут работать 3 гуманитарных коридора в Донецкой и Запорожской областях12:00
- Эрдоган выступил перед участниками украино-российских переговоров в Самбуле11:00
- На Донбассе воины ООС отбили семь атак российских оккупантов10:00
- Из Бердянска в Запорожье прибыла очередная колонна автобусов с мариупольцами09:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 29 марта08:00
- В Славянске начали работать социальные столовые17:00
- Начало украино-российских переговоров в Турции перенесли на завтра16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- В ОРДО вернули в оборот украинскую гривну
- В штабе ООС рассказали, как прошли сутки на Донбассе
- Геращенко назвал причину "исчезновения" Шойгу
- В ОРЛО готовят "референдум" о вхождении в состав РФ
- Кулеба рассказал об итогах встречи с Байденом
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 26 марта
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 27 марта
- ВСУ на Донбассе за сутки отбили 5 вражеских атак
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 28 марта
- Луганский медицинский университет переехал из Рубежного в Ровно