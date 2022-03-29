В украинской делегации рассказали об итогах первого дня "стамбульских" переговоров

29.03.2022 15:00

В Стамбуле во вторник, 29 марта, завершилась первая часть переговоров Украины и России по заверешнию войны. Итоги встречи сообщил нардеп Давид Арахамия, передает Korrespondent.net.

По его словам, сегодня ничего не подписывают, а доносят до российской стороны позицию Украины.

"Мы знаем, что система безопасности мира дала трещину. Наше предложение мы работали над форматом, но мы ничего не подписываем, о новой системе гарантий безопасности для Украины. Это новый международный договор, ратифицирующий. Мы обучены Будапештским меморандумом", - сказал Арахамия.

В частности, по вопросу предоставления международных гарантий безопасности, которых требует Украина. В договоре должно быть прописано, что консультации в случае конфликта должны длиться не дольше трех дней. Страны гаранты будут обязаны оказать помощь.

Среди гарантов Украина видит страны Совбеза ООН (Франция, США, Британия, Китай и Россия), а также Турция, Германия, Канада, Италия, Польша и Израиль. Присоединиться смогут и другие страны.

Все гаранты должны способствовать вступлению Украины в ЕС.

"У нас неурегулированные вопросы с ОРДЛО и Крымом, поэтому гаранты не будут работать на эти территории. Некоторые страны уже дали предварительное согласование. Это та система, на которой мы хотим построить новое будущее Украины. Также эти гаранты должны помогать вступать в ЕС", - заявил Арахамия.

Другой член делегации Украины Валерий Чалый отметил, что гарантии Украине должны быть аналогичны 5-й статье устава НАТО.

"Если Украина станет объектом агрессии, после трехдневных консультаций гаранты должны предоставить Украине вооружения, военную помощь и закрыть ее небо. Если нам удастся закрепить эти ключевые положения (о гарантиях), то Украина будет в позиции зафиксировать свой сегодняшний статус внеблоковой и безъядерной державы в форме постоянного нейтралитета", - заявил Чалый.

"Мы объявили наиболее принципиальные требования. В ближайшие 2 недели будем проводить переговоры. Думаю, что через 2 недели пригласим страны гаранты к переговорам."

В свою очередь, Михаил Подоляк заявил: "Для нас главное, чтобы государство общалось с обществом. Имплементация решения будет следовать процедуре: референдум, затем ратификация парламентов стран гарантов... В отношении Крыма это отдельный пункт договора. В течение 15 лет будем с россией проводить переговоры по Крыму, в течение этого времени не будет никаких военных действий...В отношении ОРДЛО это тоже отдельный пункт.

"У нас есть закон об общенациональном референдуме. Для него должен быть мир. Мы спросили у россиян признают ли они Венскую конвенцию. Они сказали, что да. То есть договор под давлением не признается. Поэтому для референдума нужен мир. Ни один гарант не будет подписывать договор под давлением. Если все стороны примут такую позицию — будет отвод войск, возвращение людей и тогда референдум", - уточнил Арахамия.