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Лишь при соблюдении одного условия, люди смогут жить вечно
Ученые заявили, что бессмертие человека вполне реально, однако стоить оно будет очень и очень дорого. Сейчас многие мировые эксперты все чаще говорят о так называемом биовзломе. В этой технологии заменяют части человеческого тела, передает "Лига Новости Россия".
Эксперты добавляет, что за вечную жизнь человек заплатит очень дорого. По словам экспертов по биовзлому Джеймса Хортона и Николаса Приста, сегодня наука располагает целым рядом возможностей, которые могут улучшить жизнь человека. Пока продление жизни могут себе позволить представители так называемых богатых слоев населения, которые уже вовсю применяют к себе современные технологии. В то же время ученые подчеркивают: выбирая вечную жизнь, человеку придется полностью отказаться от человеческих тел. Сейчас работающие в Силиконовой долине ведущие бизнесмены, среди которых и Илон Маск, вкладывают десятки миллионов долларов для усовершенствования вечной жизни. Они всерьез занялись проработкой перехода человечества в более роботизированную форму. При этом эксперты не исключают, что в таких "усовершенствованных" людях от человеческого может почти ничего не остаться. Ученые признают, что ради бессмертия человек может лишиться самого ценного дара Божия – человеческого тела. "Искусственная копия может зайти так далеко, что захватит всю вашу сеть из 100 триллионов соединений, но действительно ли это будете вы", - задаются вопросом эксперты. Они добавляют, что если в будущем желание быть вечными захватит человечество, то люди перестанут быть людьми в полном понимании этого слова.
Теги: Донбасс, люди, бессмертие, человек
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