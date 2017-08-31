- Путин начал торговаться: названы признаки ухода РФ с Донбасса08:28
- Ученые назвали год, в котором люди станут бессмертными08:10
- Порошенко призвал Конгресс США дать Украине оружие07:30
- СБУ: Российскую журналистку выдворяют из Украины22:35
- ГПУ врет: украинское командование виновно в Иловайске наравне с Россией — Deutsche Welle21:22
- Путин готовит сценарий "Новороссии" для Молдовы? Марионеточный президент Приднестровья угрожает Кишиневу сбором "ополченцев". ВИДЕО19:59
- США показали новое "супероружие" для защиты от России, которому нет аналогов в мире: американский рельсотрон наконец-то покинул лабораторию и готов выйти на полигон. ВИДЕО17:51
- Валенса: Европа не в состоянии "впитать" Украину15:22
- Ракета в Крыму и «Запад-2017»: что задумал Кремль14:56
- В России уничтожены два предателя Украины из Севастополя, воевавшие на стороне силовиков в Дагестане 13:14
Ученые назвали год, в котором люди станут бессмертными
Если верить последним прогнозам, то уже к 2045 будут появляться бессмертные люди.
К 2045 году наука может сделать людей бессмертными благодаря развитию искусственного интеллекта. Такими позитивными прогнозами поделился футуролог Раймонд Курцвейл, информирует Хроника.инфо со ссылкой на Багнет.
По мнению Курцвейла, в настоящее время искусственный интеллект уже достиг высокого уровня, позволяющий ему создавать художественные шедевры идентичные по мастерству тем, которые сделаны людьми, и при этом продолжает расти и совершенствоваться дальше.
В перспективы с помощью современных технологий человечество будет способно воплотить в жизнь свои самые смелые фантазии. Биологический ум претерпит ряд серьезных изменений, превратившись в технический без возможности возврата. Человек, вероятно, сольется в единый организм с технологиями, приняв форму подобную киборгу, что сделает его непобедимым и бессмертным, так как он станет не только физически, но и эмоционально совершенным.
Искусственный интеллект избавит людей от проблем со здоровьем и старения. Более того, создание человеку смогут отсканировать, а затем перенести и внедрить в компьютер, тем самым позволив ему жить на просторах виртуальной реальности.
Однако футуролог предупреждает также о нависшей угрозе, ведь в случае неправильного обращения компьютеры восстанут и уничтожат человечество как вид.
Теги: Донбасс, люди, ученые, открытие, бессмертие
- В озере Гурон нашли следы древних людей
- Американцы создали суперлазер!
- Теплая ванна, носки и отказ от гаджетов - ученые назвали условия для хорошего сна для людей среднего возраста
- На ускорителе Тэватрон обнаружены следы ранее неизвестной частицы
- Ученые открыли новый континет: что изменится? (ВИДЕО)
- Хищных динозавров сгубила инфекция
- На Донбассе постоянно находятся 36 300 наемников РФ21:46
- В школы Донбасса пришли президент, полицейские и затяжные ремонты20:49
- Ремонт трассы Мариуполь-Запорожье будет стоить 5 миллиардов гривен20:24
- «Школьное перемирие» сократило, но не прекратило обстрелы19:11
- В ДТЭК заверяют, что антрацит с неподконтрольного Донбасса в Украину не поставляется18:45
- "Путин принял решение, но об этом открыто не говорят", - генерал заявил, что Россия решила выйти из Донбасса14:31
- В районе Ясиноватой боевики «ДНР» активно роют траншеи и строят блиндажи14:06
- "Кругом враги! Все данные будут неизбежно слиты "Миротворцу"!” - подполковник "ЛНР" рассказал, как ГУР передает данные "ихтамнетов" Киеву13:39
- "Министр" катер не отжимал!” – в “ДНР” развернули невиданную пиар-кампанию по спасению репутации любимчика Захарченко12:16
- Разведка рассказала о проблемах боевиков на Донбассе11:54
- ВСУ приняли на вооружение "украинский Javelin"08:35
- Путин начал торговаться: названы признаки ухода РФ с Донбасса08:28
- Ученые назвали год, в котором люди станут бессмертными08:10
- Влад Яма поделился подробностями личной жизни07:58
- Что происходит с организмом после нанесения лака для ногтей07:44
- Порошенко призвал Конгресс США дать Украине оружие07:30
- Як захистити організм від діабету?07:25
- Эксперты раскрыли темное будущее гривны07:05
- СБУ: Российскую журналистку выдворяют из Украины22:35
- Собаки превращают своих хозяев в долгожителей22:09
- Что происходит с организмом после нанесения лака для ногтей07:44
- Як захистити організм від діабету?07:25
- Собаки превращают своих хозяев в долгожителей22:09
- В школы Донбасса пришли президент, полицейские и затяжные ремонты20:49
- «Школьное перемирие» сократило, но не прекратило обстрелы19:11
- Півроку після захоплення. Як працює промисловість в "ДНР. ВИДЕО18:20
- Йод: хорошего понемножку17:26
- Дети тоже устают. Не меньше взрослых. И это опасно для здоровья17:02
- «Ничейная» пшеница в Приазовье. Почти детективная история16:38
- Нынешний рост цен на арбузы стал рекордным за всю историю независимой Украины09:07
- Остался год для признания “Л/ДНР”: у Путина рассказали о будущем оккупированного Донбасса
- "Нет никакого перемирия на Донбассе! Для чего мы вообще собирались и вели переговоры?" – Меркель и Макрон жестко призвали Путина выполнять Минские соглашения
- Удорожание связи: 1 cентября мобильный оператор закрывает старые тарифные планы
- "После убийства "депутатов" кортеж Плотницкого вылетел из Луганска на Краснодон", - соцсети сообщили о подозрительной спешке главаря "ЛНР"
- В силах АТО рассказали о применении Россией на Донбассе неизвестного мощного оружия. ВИДЕО
- “Вся суть "ДНР" в одном фото”, - дончане показали ошеломительную метаморфозу Донецка после прихода “защитников”
- Скандалист Жириновский рассказал о роковой ошибке Путина во время аннексии Крыма - появились кадры странного интервью "кэпа" из "ЛДПР". ВИДЕО
- Почему нельзя пить воду на ночь
- "Путин принял решение, но об этом открыто не говорят", - генерал заявил, что Россия решила выйти из Донбасса
- Порошенко "в опасности": Гордон назвал фамилии политиков, которые метят на место президента Украины. ВИДЕО