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Врачи объяснили причины появления ранней седины

23.05.2019 18:37
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Врачи объяснили причины появления ранней седины

Существуют причины, по которым даже очень молодые люди могут поседеть.

Наш пигмент для волос защищен ферментом, который борется с накоплением перекиси водорода. С возрастом этот фермент снижается, и перекись начинает расщеплять меланин в стержне волоса, вызывая изменение цвета. По словам Чвалек, такие факторы, как стресс и курение, которые вызывают усиленное окислительное повреждение, также могут способствовать поседению волос, пишет Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.

«Когда люди седеют в раннем возрасте — не старше 20 лет, — то переживают преждевременное поседение. Чаще всего это связано с генами, а точнее — с интерфероном 4. Но роли стресса и курения в раннем поседении тоже сильные», — отмечают эксперты.

Чтобы остановить начавшийся процесс поседения, Чвалек рекомендует придерживаться сбалансированной диеты, пройти курс лечения от стресса и вести спокойную, сбалансированную жизнь.



Теги: Донбасс, здоровье, врачи, седина
 
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