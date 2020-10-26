В ОРЛО должникам за комуслуги начали приходить повестки в суд

26.10.2020 14:00

В ОРЛО жителям многоквартирных домов, у которых имеются долги за коммунальные услуги, начали приходить уведомления о подготовке искового заявления в суд. Об этом пишет Телеграмм-канале «Луганский инсайд», передает DonPress.com.

Как уточняет ресурс, людей у которых имеются долги за кварплату (содержание домов и придомовых территорий) вызывают в суд и угрожают принудительно взыскать задолженность.