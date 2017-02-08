Боевики анонсировали обстрел Мариуполя, предупреждая, что жертв среди мирного населения будет очень много

08.02.2017 13:49

В подконтрольных боевикам СМИ и пророссийских группах в социальных сетях массово сообщают, что в ближайшее время из тяжелой артиллерии будут обстреляны жилые кварталы прифронтового Мариуполя. Огонь будет вестись таким образом, чтобы привести к максимальному количеству жертв среди мирного населения.

«Официальное информагенство» боевиков «ДАН» распространило это информацию со ссылкой на «оперативное командование» так называемой «ДНР». В анонсируемом преступлении оккупанты заранее обвинили украинских военных, передает ИА «Вчасно».

По мнению пропагандистов «русского мира», ВСУ якобы расстреляют мирные кварталы украинского города «для обострения ситуации на линии соприкосновения и попытки развязать боевые действия».

Эту же информацию, но с ссылкой на так называемую «разведку ДНР», подхватили другие ресурсы боевиков, она также массово распространяется в социальных сетях в пророссийских группах.

В то же время на мариупольском направлении в данный момент складывается тревожная ситуация. Так, по данным СМИ, первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на востоке Украины Александр Хуг на пресс-конференции заявил, что север и северо-запад Мариуполя становится «горячей точкой».

Пресс-центр штаба АТО уже выступил с опровержением, заявив, что гнусная информационная кампания оккупантов – это просто очередная попытка дискредитировать ВСУ. Но при этом в штабе отметили, что таким образом боевики могут создавать информационный повод для прикрытия собственных планов обстрела мирного населения города на украинской территории.